Φωτιά στην Εύβοια: οι φλόγες κυκλώνουν χωριά

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Αβγαριά

Γαλατσώνα, Αβγαριά, Καματριάδες, Γαλατσάδες Γερακιού, Αρτεμίσιο Ασμήνιο, Γούβες, Καστρί, Αγριοβότανο, Ελληνικό, νοιώθουν πολλές φορές το τελευταίο διήμερο την απειλή να γίνουν στάχτες.



Οι φλόγες επιμένουν να περνάνε, να καταστρέφουν, να αφήνουν πίσω αποκαΐδια και πυκνό καπνό. Οι άνθρωποι φεύγουν, αφήνοντας πίσω τους νεότερους να υπερασπιστούν τα σπίτια τους. Σε καθένα απ' τα χωριά, εξελίσσεται μία απίστευτη μάχη των κατοίκων, να κρατήσουν τις φλόγες έξω απ' τις αυλές τους. "Τα χωριά εκκενώνονται. Πίσω όμως μένουν αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν και μέχρι σήμερα έχουν προσφέρει τρομερή βοήθεια. Χωρίς αυτούς, πολλά χωριά θα είχαν καεί" υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης, Φάνης Σπανός και συμπληρώνει: "Τα χώρια τα σώζουν αυτοί που το αγαπούν".

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην Αβγαριά να εκκενώσουν προς την Ιστιαία.

Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην Αβγαριά Εύβοιας, εκκενώστε τώρα προς Ιστιαία Εύβοιας. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

Ανάμεσα σε Γαλατσάδες και Αβγαριά, για πολλές ώρες τώρα δίνεται μία μεγάλη μάχη από πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, από εθελοντές, από κατοίκους, από ενισχύσεις που ήρθαν απ' το εξωτερικό, με πληθώρα ρίψεων από τα εναέρια μέσα, χωρίς όμως να μπορούν να σταματήσουν την καταστροφική πορεία του μετώπου. "Αν περάσει το μέτωπο ανάμεσα σε Καματριάδες και Γαλατσάδες θα σταματήσει στην Αιδηψό και τους Ωρεούς" προβλέπουν οι κάτοικοι και επαναλαμβάνουν και οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Μεγάλο το παράπονο, πως μέχρι σήμερα το πρωί ήταν μόνοι τους. Ζητούσαν υποστήριξη από εναέρια μέσα και πυροσβεστικά οχήματα. Παραπονούνται πως «η βοήθεια δεν έφτανε ποτέ». Σήμερα βρέθηκαν εκεί σε κάθε μέτωπο της πυρκαγιάς αρκετοί πυροσβέστες, πολλά πυροσβεστικά συνεργεία από το εξωτερικό και δεκάδες εθελοντές, και έγιναν ακόμη πολλές ρίψεις από τα εναέρια μέσα - όμως το μέγεθος της φωτιάς δεν επέτρεψε μέχρι στιγμής να γευτούν και το ποθούμενο αποτέλεσμα.

Στα υπόλοιπα χωριά, μικρές εστίες γίνονται τεράστια μέτωπα, απειλώντας χωριά για δεύτερη ή τρίτη φορά, όπως έγινε στις Γούβες, το Καστρί, το Ασμήνι - ακόμη το Ελληνικό και το Καστρί.

"Είναι αδύνατο να κάνουμε προβλέψεις. Τοι μέιζον είναι να σταματήσουν οι φλόγες να καταστρέφουν. Αυτό ζητάμε, αυτό επιθυμούμε, αυτό παλεύουμε" τονίζει ο περιφερειάρχης, Φάνης Σπανός, που αποφεύγει να αναφερθεί σε εκτιμήσεις για τα καμένα.

"Νιώθω ότι αυτές οι συνθήκες θα πρέπει να μας γίνουν μάθημα, καθώς είναι μοναδικές για τον τόπο μας και για την ιστορία του. Θέλω να σημειώσω μόνο τούτο: Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις για την επόμενη μέρα και εκεί θα είμαστε ασυμβίβαστοι" υπογραμμίζει ο κ. Σπανός. «Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν νέοι που είχαν συνδέσει τη ζωή τους με το δάσος, με την παραγωγή του, όπως οι ριτινοσυλλέκτες. Δεν είναι ότι έχασαν πιθανά το μοναδικό τους σπίτι. Έχασαν τα πάντα. Θα μείνουμε δίπλα τους να σταθούν στα πόδια τους να ζήσουν να δημιουργήσουν...» τονίζει ο περιφερειάρχης.

