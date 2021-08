Κοινωνία

Φωτιά στη Εύβοια: όγδοη ημέρα μάχης με τις φλόγες

Ακόμη μια δύσκολη νύχτα για το νησί που δοκιμάζεται σκληρά από την πύρινη λαίλαπα, που κυκλώνει αρκετά χωριά. Τιτάνια η προσπάθεια των κατοίκων για να σώσουν τα σπίτια τους.

Άλλη μια δύσκολη νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι στην Εύβοια, όπου μαίνεται η πυρκαγιά. Η φωτιά κατευθύνεται πλέον από τα Αβγαριά στα Καμάρια, όπου σχηματίζεται ανθρώπινη αλυσίδα για να ανακοπεί η πορεία του πύρινου μετώπου.

Κάτοικοι και πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στα Αβγαριά και παρότι οι φλόγες πέρασαν από την αντιπυρική ζώνη που είχαν δημιουργήσει περιμετρικά του χωριού, τελικά κατάφεραν να περισώσουν τα σπίτια τους.

Όταν έσπασε το πύρινο μέτωπο στην Αβγαριά, πυροσβέστες, ξένες αποστολές, εθελοντές δημιούργησαν νέα αντιπυρική ζώνη στο χωριό Καμάρια.

Στην Καστανιώτισσα, υπό την απειλή του νέου μετώπου φωτιάς, έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων για την αποτροπή της, ώστε να μην φτάσει στην Ιστιαία, ο ουρανός της οποίας έχει σκεπαστεί από καπνούς.





Στους Καματριάδες έχουν δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες για να σταματήσουν την καταστροφική πορεία της φωτιάς.

Στα Ελληνικά και το Ψαροπούλι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε χαράδρα, ούτως ώστε μέχρι το πρωί, όποτε θα πετάξουν τα εναέρια μέσα, να μην υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, με κυριότερες εκείνες στις Γούβες, στις Γαλατσαδες, στο Ψαροπούλι και στο Καστρί.

Ο Γιώργος Παυλίδης, Πρόεδρος της Κοινότητας Γαλατσώνας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» είπε ότι την νύχτα το χωριό σώθηκε χάρη στις προσπάθειες των εθελοντών τους οποίους ευχαρίστησε και κυρίως χάρη στις προσπάθειες των ανδρών της ΕΜΑΚ Λαμίας, το έργο και την κατάρτιση των οποίων εξήρε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη όλων των συμπολιτών του.





Την ίδια ωρα, χωματουργικά μηχανήματα δουλεύουν ασταμάτητα έξω από διάφορα χωριά, όπως τα Βασιλικά, τις Γούβες, το Πευκί και το Καστρί, προκειμένου να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες.

«Οι νέοι μας οργανώνονται δυναμικά. Επιχειρούν σε μικροεστίες και απελευθερώνουν δυνάμεις για την κυρίως πυρόσβεση» αναφέρει ο δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού Γιάννης Κοντζιάς σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμπληρώνει: «σε τούτο εδώ τον τόπο, αυτό που δεν έχει όρια είναι ψυχή μας. Μπράβο παιδιά».

