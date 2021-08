Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός για ηλικιωμένο στο Θρακικό Πέλαγος

Τεράστια κινητοποίηση του Λιμενικού, για τον άνδρα που αγνοείτο μέσα στην νύχτα, μαζί με το σκάφς του.

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα Θράκης το βράδυ της Δευτέρας 9 Αυγούστου 2021.

Όπως έγινε γνωστό στη Λιμενική Αρχή της Αλεξανδρούπολης, ηλικιωμένος άνδρας έφυγε με το σκάφος του από την πρωτεύουσα του Έβρου με κατεύθυνση τη Σαμοθράκη και αγνοείτο.

Άμεσα άνδρες του Λιμενικού χτένισαν κυριολεκτικά τη θαλάσσια περιοχή.

Τελικώς, το σκάφος βρέθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, εν πλω. Πρόκειται για έναν άνδρα 75 ετών, ο οποίος ξεκίνησε από την Αλεξανδρούπολη για τη Σαμοθράκη. Για άγνωστους λόγους έχασε τις αισθήσεις του και οι οικείοι του δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Βρέθηκε τελικώς από το πλωτό της Λιμενικής Αρχής της Αλεξανδρούπολης.

Πρέπει να σημειωθεί πως έγινε μεγάλη κινητοποίηση, με τρία σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία με παραπλέοντα σκάφη, ενώ ενεργοποιήθηκε και σχέδιο διάσωσης.

Επιπλέον, το σκάφος της Σαμοθράκης διέκοψε την έρευνα καθώς κλήθηκε να επέμβει σε άλλο σοβαρό συμβάν και στη συνέπεια συνέχισε την έρευνα.

Πηγή: pameevro.gr





