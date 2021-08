Ηλεία

Δολοφονία ταξιτζή στην Ηλεία: Συνελήφθη ο δράστης

Χειροπέδες στον δράστη που σκότωσε οδηγό ταξί με καρεκλοπόδαρο στις 27 Ιουλίου.

Τον δράστη της στυγερής δολοφονίας του 59χρονου ταξιτζή στο Καπελέτο Ηλείας συνέλαβαν αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου και το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας

Πιο συγκεκριμένα από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του δράστη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ληστείας και της κλοπής, ενώ συνελήφθη έπειτα από έκδοση εντάλματος σύλληψης του Ανακριτή Πρωτοδικείου Αμαλιάδας.

Ειδικότερα, την 27-7-2021, τα ξημερώματα, στο Καπελέτο Ηλείας, εντοπίσθηκε από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, ένας ημεδαπός άνδρας, πεσμένος στο εσωτερικό της οικίας του, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι του.

Ο άνδρας διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, όπου υπέκυψε στα τραύματα του.

Από την ενδελεχή έρευνα, που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας, προέκυψε ότι δράστης είναι ο αλλοδαπός συλληφθείς άνδρας, ο οποίος μετέβη στην οικία του παθόντα, τον οποίο χτύπησε στο κεφάλι, με ξύλινο πόδι καρέκλας, και αφού ερεύνησε όλους τους χώρους της οικίας, αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα και τράπηκε σε φυγή.

Σε έρευνες που ενήργησαν οι αστυνομικοί σε κοντινή απόσταση από την οικία του θύματος, βρήκαν και κατέσχεσαν ένα ξύλινο πόδι καρέκλας, που χρησιμοποίησε ο δράστης για την διάπραξη των εγκλημάτων του, στο οποίο υπήρχαν εμφανή ίχνη αίματος, ενώ από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι, ο δράστης χρησιμοποίησε ως μέσο διευκόλυνσης για την προσέγγιση στον τόπο του εγκλήματος και ακολούθως για τη διαφυγή του, ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο.

Στις 03/08/2021, σε περιοχή της Ηλείας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, εντόπισαν τον αλλοδαπό άνδρα, σε καφενείο, να φέρει μαζί του ταξιδιωτικό σάκο και να είναι έτοιμος για αναχώρηση από την Ηλεία. Σε αστυνομικό έλεγχο, που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στη Χώρα, ενώ στη συνέχεια του διενεργήθηκε σωματική έρευνα, κατά την οποία βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

-28- συλλεκτικά χαρτονομίσματα που αποτυπώνουν την ελληνική δραχμή,

-86- συλλεκτικά κέρματα δραχμών,

-21- συλλεκτικά νομίσματα αλλοδαπών αρχών (Γερμανίας, Ολλανδίας, Καναδά ,Γαλλίας, Ιταλίας),

(195) ευρώ σε χαρτονομίσματα,

μία κάρτα sim, ένα στέλεχος κάρτας sim και μία ζελατίνα αναγράφουσα τον αριθμό κλήσης

μία συσκευή κινητού τηλεφώνου,



Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του αλλοδαπού άνδρα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

Ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο, άνευ πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας,

Μία ξύλινη καρέκλα, καφέ χρώματος, με ίχνη πρόσφατης απόσπασης, ενός εκ των δύο εμπρόσθιων ποδιών,

Ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια,

Πιο συγκεκριμένα επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία:

Από εργαστηριακές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών/Τμήμα 3ο, διαπιστώθηκε ότι το ξύλινο πόδι καρέκλας με ίχνη αίματος, που είχε ανευρεθεί κοντά στον τόπο του εγκλήματος έφερε κοινά εξωτερικά χαρακτηριστικά και ταίριαζε με το τμήμα, που έλειπε από την ξύλινη καρέκλα που κατασχέθηκε. Το δίκυκλο μοτοποδήλατο που κατασχέθηκε ήταν χρώματος λευκού και έφερε όλα τα χαρακτηριστικά του μοτοποδηλάτου διαφυγής του δράστη, όπως διακριβώθηκε από την επισκόπηση των βιντεοληπτικών υλικών, Το εντύπωμα ενός εκ των υποδημάτων, που κατασχέθηκαν, προσομοίαζε σχεδόν απόλυτα με εντύπωμα που ανευρέθηκε σε χωμάτινη οδό, που είχε χρησιμοποιήσει ο δράστης για την διαφυγή του, μετά τη διάπραξη του αδικήματος. Από συγγενικό πρόσωπο του παθόντα αναγνωρίστηκαν ανεπιφύλακτα, τα χαρτονομίσματα δραχμής, που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα, ως ιδιοκτησίας του νεκρού- παθόντα,

Επιπλέον, από την προανάκριση του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, προέκυψε ότι την 22/07/2021 τα ξημερώματα, ο ίδιος δράστης, χωρίς να γίνει αντιληπτός και χωρίς ίχνη παραβίασης θυρών, είχε εισέλθει εντός της οικίας του παθόντα, αφαιρώντας από το υπνοδωμάτιο του ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.

