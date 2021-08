Σέρρες

Σέρρες: 20χρονος σκότωσε συνομιλικό του

Your browser does not support the audio element.

Σοκ από την άγρια δολοφονία στις Σέρρες με θύμα έναν 20χρονο. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το τραγικό περιστατικό.

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στον οικισμό της Άνω Καμήλας Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας νεαρός περίπου 20 ετών μαχαίρωσε και σκότωσε συνομήλικό του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης φέρεται να μαχαίρωσε τον 20χρονο γιατί είχε δεσμό με την πρώην κοπέλα του, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο περιστατικό.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Πηγή: voria.gr

