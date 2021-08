Χανιά

Χανιά: Missing Alert για 59χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση άνδρα. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 59χρονου τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το Σάββατο, 7 Αυγούστου από την περιοχή Γεωργιούπολη.

Για την εξαφάνιση του Τοφάν Βασιλέ το "Χαμόγελο του Παιδιού" εξέδωσε ανακοίνωση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος των οικείων της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού"

"Στις 07/08/2021, εξαφανίστηκε από την περιοχή Γεωργιούπολη στην πόλη των Χανίων Κρήτης, ο Τοφάν Βασιλέ, 59 ετών. Την επόμενη ημέρα έγινε η δήλωση εξαφάνισης από τους οικείους του και στις 9/8/2021 το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σχετικά και άμεσα κινητοποιήθηκε για τον εντοπισμό του. Ωστόσο, η δημοσιοποίηση των στοιχείων του πραγματοποιείται σήμερα λόγω προσωπικών λόγων της οικογένειας του Τοφάν Βασιλέ. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του κρίθηκε απαραίτητη, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Τοφάν Βασιλέ έχει ύψος 1,70 μ., έχει 80 κιλά βάρος, έχει καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Φορούσε λιλά μπλούζα, ανοιχτό καφέ παντελόνι, σαγιονάρες, γκρι καπέλο και χρυσό βραχιόλι ξενοδοχείου.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple>.

Ειδήσεις σήμερα:

Θοδωρής Ιακωβίδης: ο ANT1 έγινε χορηγός του

Πόλο - Παπαναστασίου για φωτιές: είμαστε πνευματικά και υλικά δίπλα στους πυρόπληκτους (βίντεο)

Τσίπρας για φωτιές: Σχέδιο 7 σημείων για την επόμενη μέρα