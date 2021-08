Χανιά

Χανιά: Νεκρός ο αγνοούμενος τουρίστας

Για τον 59χρονο είχε εκδοθεί Silver Alert από το "Χαμόγελο του Παιδιού"

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 59χρονου Τοφάν Βασιλέ , καθώς βρέθηκε σήμερα νεκρός σε ποτάμι στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων από αστυνομικές δυνάμεις. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Τοφάν Βασιλέ είχε εξαφανιστεί στις 7/8 στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων που είχε έρθει για τουρισμό από την Ρουμανία.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Τοφάν Βασιλέ στις 09.08.2021 και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν συγκατάθεσης των οικείων του καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Τοφάν Βασιλέ, που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

