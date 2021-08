Σέρρες

Σέρρες: θανάσιμος τραυματισμός μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε το θύμα, έφυγε από την πορεία της και ανατράπηκε.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 65χρονο, σημειώθηκε στο 1ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Παλαιοκάστρου-Γεφυρουδίου Σερρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 65χρονος εξετράπη της πορείας της και ανετράπη σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Σερρών.

