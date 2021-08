Αρκαδία

Φωτιά στη Γορτυνία: συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις (εικόνες)

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να πραγματοποιούν ρίψεις νερού τα εναέρια μέσα. Περιπολίες των κατοίκων στις περιοχές που εκκενώθηκαν για τον εντοπισμό αναζωπυρώσεων.

Αναζωπυρώσεις, που σημειώνονταν κοντά σε οικισμούς της Γορτυνίας, αντιμετώπιζαν καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να μην επεκταθούν και απειλήσουν σπίτια.

Παράλληλα, κάτοικοι που είχαν παραμείνει στους οικισμούς, οι οποίοι είχαν εκκενωθεί από χθες το απόγευμα, πραγματοποιούσαν συνεχείς περιπολίες, προκειμένου να εντοπίζουν εστίες φωτιάς. Όπου τις εντόπιζαν, τις αντιμετώπιζαν με δικά τους μέσα ή ειδοποιούσαν την Πυροσβεστική.

Την ίδια ώρα, το μέτωπο της φωτιάς βρισκόταν γύρω από τις περιοχές Φαναράκι, Καστράκι, Πυρρή, Λώτη, Λιοδώρα, Χρυσοχώρι, Δάφνη και κυρίως σε δύσβατα σημεία.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να πραγματοποιούν ρίψεις νερού τα εναέρια μέσα, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν.

Παράλληλα, τα μηχανήματα έργου που βρίσκονται στη Γορτυνία αναμένεται να συνεχίσουν τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, αφενός για να βοηθήσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην αντιμετώπιση της φωτιάς αφετέρου για να μην προχωρήσει το πύρινο μέτωπο προς το όρος Μαίναλο.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές από κατοίκους οικισμών της Γορτυνίας ότι η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες, αποθήκες, ποιμνιοστάσια και αγροικίες, ενώ έχουν σημειωθεί διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση.

Φωτογραφίες: arkadiaportal.gr

