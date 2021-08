Ηράκλειο

Ηράκλειο: 18χρονος κατήγγειλε γιατρό για ασέλγεια

Χειροπέδες σε γιατρό στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία νεαρού για ασελγείς πράξεις.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου η είηδηση για τη σύλληψη ενός γιατρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο γιατρός συνελήφθη χθες βράδυ μετά την καταγγελία 18χρονου, σύμφωνα με την οποία ο γιατρός προχώρησε σε ασελγείς πράξεις κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Ο γιατρός αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίοζοντας πως ότι έγινε, ήταν βάσει επιστημονικών διαδικασιών και σήμερα οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα.

