Φωτιά στην Ανατολική Μάνη: περιορίστηκαν οι εστίες

Παρά την βελτιωμένη εικόνα, στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με εναέρια μέσα, δυνάμεις του στρατού, εθελοντές πυροσβέστες, και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Σε τρία σημεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης υπάρχουν ακόμα εστίες φωτιάς και συγκεκριμένα στις περιοχές, Δεσφίνα, Σκαμνάκι και Μονή Τσίγκου.

Επί τόπου επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 23 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα από την Κύπρο.

Παράλληλα, στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν δυνάμεις του στρατού, εθελοντές πυροσβέστες, και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, «σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι σήμερα πολύ καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες».

Όσον αφορά τις ζημιές από την πυρκαγιά, ο αντιπεριφερειάρχης είπε ότι «έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές και καταγράφουν εδώ και δύο ημέρες», ενώ αντίστοιχη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Επίσης, ο κ. Βερούτης τόνισε ότι «επειδή η φωτιά έπληξε ιδιαίτερα τις ορεινές περιοχές, είναι αναγκαίο να προχωρήσουν γρήγορα τα αντιπλημμυρικά έργα».

