Δολοφονία 20χρονου στις Σέρρες: Σοκάρει το βίντεο του φερόμενου δολοφόνου

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του 20χρονου έχει ανεβάσει στα social media φωτογραφίες με τον ίδιο να κρατά μαχαίρι...

Στα Δικαστήρια Σερρών οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ο 22χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Άνω Καμήλα Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για μεθαύριο, Παρασκευή, στις 11:00 π.μ., ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οπλοχρησία.

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί η φωτογραφία και το βίντεο που έχει ανεβάσει ο φερόμενος δολοφόνος στα social media, στα οποία διακρίνεται να κρατά ένα μαχαίρι. «Κάθε φορά που σφάζω κάποιον το ανεβάζω στόρι» γράφει ο ίδιος, ενώ στο βίντεο ο νεαρός κουνάει το μαχαίρι, στο οποίο φαίνεται να υπάρχει αίμα, ακούγοντας μουσική.

Ο 22χρονος που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 20χρονο στην πλατεία του χωριού εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες, Τρίτη, στο Λιβαδοχώρι, όπου διέμενε. Μάλιστα στην κατοχή του βρέθηκαν δύο μαχαίρια, με το ένα να πιθανολογείται ότι ήταν και το φονικό όπλο που χρησιμοποίησε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης φέρεται να μαχαίρωσε τον 20χρονο γιατί είχε δεσμό με την πρώην κοπέλα του, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο περιστατικό.

