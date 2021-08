Αρκαδία

Φωτιά στη Γορτυνία: ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροσβέστες και κάτοικοι πάλευαν όλη νύχτα με τις εστίες φωτιάς. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Ακόμη μία ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες φωτιάς έδωσαν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γορτυνία, ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από κατοικημένες περιοχές και ταυτόχρονα να αποτρέψουν την εκ νέου δημιουργία πύρινου μετώπου.

Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις επιχειρούσαν ακόμα και σε δύσβατα σημεία της ορεινής Γορτυνίας, ενώ στη γειτονική περιοχή του όρους Μαινάλου είχαν δημιουργηθεί από τα μηχανήματα έργου οι αντιπυρικές ζώνες, για να μην πλησιάσει η φωτιά.

Μαζί με τους πυροσβέστες πάλευαν και κάτοικοι, οι οποίοι, με όποια δικά τους μέσα διέθεταν, βρίσκονταν κοντά στους οικισμούς ώστε να προστατεύσουν σπίτια και άλλα οικήματα, που δεν έχουν πληγεί από την πυρκαγιά.

Εν τω μεταξύ, με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ενώ το γεγονός ότι τα ελικόπτερα μπορούν να κάνουν υδροληψία από τον ποταμό Λάδωνα, τους επιτρέπει να κάνουν συχνές ρίψεις νερού.

Παράλληλα, στην Ηλεία, πυροσβεστικές δυνάμεις και μηχανήματα έργου βρίσκονταν και εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στα διοικητικά όρια Ηλείας-Αρκαδίας, συγκεκριμένα σε περιοχές των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, ώστε να μην περάσει η φωτιά που καίει στη Γορτυνία. Επίσης, πεζοπόρα τμήματα επιχειρούσαν καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας σε περιοχές όπου έκαιγαν μικρές εστίες φωτιάς.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Χρήστος Λαμπρόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», δήλωσε πως η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα είναι καλύτερη, αλλά οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς και χρειάζεται επαγρύπνηση για να αντιμετωπίζονται άμεσα.

Ειδήσεις σήμερα:

UEFA Super Cup: η Τσέλσι πήρε το “θρίλερ” με τη Βιγιαρεάλ

Ρωσία: συντριβή ελικοπτέρου και βύθιση σε λίμνη

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και τοπικές μπόρες την Πέμπτη