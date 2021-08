Χαλκιδική

Φωτιές από κεραυνούς στη Χαλκιδική

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Φούρκα. Επιχειρούν 76 πυροσβέστες, ένα ελικόπτερο και ένα καναντέρ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στη Φούρκα του δήμου Κασσάνδρας στο νομό Χαλκιδικής και σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία καίει δασική έκταση, χωρίς να απειλεί τον οικισμό. Στο σημείο επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 29 οχήματα και τέσσερα πεζοπόρα τμήματα, ενώ ρίψεις νερού γίνονται από ένα ελικόπτερο και ένα καναντέρ.

Η πυρκαγια στην Φούρκα είναι μία από τις πέντε φωτιές που ξέσπασαν χθες βράδυ σε ισάριθμες περιοχές των δήμων Κσσάνδρας και Σιθωνίας στο νομό Χαλκιδικής και σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία «πιθανώς» να οφείλονται στους πολλαπλούς κεραυνούς που έπεφταν λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή.

Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα χθες, οπότε και οριοθετήθηκε η φωτιά στη Φούρκα, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, που κατάγεται από την περιοχή και βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Twitter), εξέφρασε το σεβασμό και ευγνωμοσύνη του σε όσους/όσες παλεύουν με τις φλόγες και σώζουν ζωές σε όλη την Ελλάδα ενώ ανέφερε: «Δύσκολη βραδιά σήμερα στη μικρή πατρίδα, τη Φούρκα Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Με την άμεση κινητοποίηση πυροσβεστών, πολιτικής προστασίας και εθελοντών, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν».

Η δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, σημείωσε ότι υπήρχε προετοιμασία και σχέδιο για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης και χάρη και στη βροχή, η κατάσταση αντιμετωπίστηκε. «Ήμασταν σε εγρήγορση με τις δυνάμεις του δήμου, με αγρότες με υδροφόρες και είχαμε ανοίξει τους δρόμους για ένα τέτοιο ενδεχόμενο», επισήμανε η ίδια χαρακτηριστικά και ευχαρίστησε τους αγρότες και τους εθελοντές που βρέθηκαν στο σημείο και παραμένουν. Στην περιοχή της Φούρκας, όπου το μέτωπο της φωτιάς ήταν και το πιο ανησυχητικό, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Γιώργος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις φωτιές στη Χαλκιδική, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ανέφερε ότι «Χάρη στην ετοιμότητα και την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και με τη σημαντική συνδρομή της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων και των εθελοντών, τα χειρότερα στη Χαλκιδική αποφεύχθηκαν. Παραμένουμε σε αυξημένη επιφυλακή και τις επόμενες ημέρες λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς».

Καθησυχαστικός για την πορεία των πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες βράδυ στη Χαλκιδική λόγω πτώσης κεραυνών είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος και σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε ότι «οι φωτιές έχουν ελεγχθεί πληρως, επιχειρούν εναέρια μέσα για μικρό εστίες, υπάρχουν δυνάμεις παντού διότι (Σιθωνία) υπάρχουν ακόμη αναφλεξεις από κεραυνους».

