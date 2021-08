Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Περισσότεροι από 850 πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή για να προλάβουν τις αναζωπυρώσεις, συνεπικουρούμενοι από εναέρια μέσα.

Οι αναζωπυρώσεις είναι αυτές που προβληματίζουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης στην Εύβοια, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο φωτιάς που να προκαλεί ανησυχία. Σε αυτό βοήθησαν και οι τοπικές σποραδικές βροχές που σημειώθηκαν χθες στο νησί και οι οποίες αναμένεται να επαναληφθούν και σήμερα.

Στη δασική πυρκαγιά της Βόρειας Εύβοιας συνεχίζουν να επιχειρούν 858 πυροσβέστες με 46 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 230 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, συγκεκριμένα από την Ουκρανία 100 πυροσβέστες, από τη Σερβία 39 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ασθενοφόρο, από τη Ρουμανία 108 πυροσβέστες με 21 οχήματα, από τη Σλοβακία 75 πυροσβέστες με 30 οχήματα, από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα, από τη Μολδαβία 25 πυροσβέστες με 4 οχήματα και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Επίσης, για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη (2 Ilyushin Il-76 και το Beriev-200).

Συνδρομή παρέχουν το Λιμενικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις με πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

