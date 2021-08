Ηράκλειο

Ηράκλειο: Θρίλερ με την εξαφάνιση 27χρονης

Συναγερμός για την εξαφάνιση 27χρονης στο Ηράκλειο. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση της Μαρίας Καλλέργη, τα ίχνη της οποία χάθηκαν στις 3 Αυγούστου από το Ηράκλειο της Κρήτης.

Το Χαμόγελο του Παιδιού όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: "Στις 03/08/2021 εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, η Μαρία Καλλέργη, 27 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ενήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος συγγενών της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Καλλέργη έχει ύψος 1.65 μ., έχει βάρος 75 kg , έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ένα φόρεμα χρώματος γκρι μαύρο, μαύρες σαγιονάρες και κρατούσε ένα πολύχρωμο σακίδιο πλάτης. Επίσης, η ενήλικη έχει σκουλαρίκι στη μύτη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple"

