Νέα φωτιά στην Χαλκιδική

Οι πύρινες γλώσσες ξεπήδησαν μέσα σε δασική έκταση. Άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα, σε δασική έκταση στη Βουρβουρού, στο δήμο Σιθωνίας.

Στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Στο μεταξύ, η πυρκαγιά στη Φούρκα, στη χερσόνησο Κασσάνδρας, μια από τις πέντε που ξέσπασαν χθες, πιθανόν λόγω κεραυνών, είναι σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο.





