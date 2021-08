Αρκαδία

Φωτιά στην Αρκαδία: “Μάχη” με τις αναζωπυρώσεις

Επί ποδός πολίτες και πυροσβέστες για τις αναζωπυρώσεις σε Γορτυνία και Μεγαλόπολη.

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν πυροσβέστες και πολίτες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις στην Αρκαδία.

Αντιμετωπίστηκαν, εν τω μεταξύ, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις οι αναζωπυρώσεις που σημειώθηκαν, το απόγευμα, στη Γορτυνία και στη Μεγαλόπολη

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Χρήστος Λαμπρόπουλος, «σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από την Πυροσβεστική, πλέον η κατάσταση είναι καλύτερη και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός».

Οι αναζωπυρώσεις στη Γορτυνία σημειώθηκαν στις περιοχές Νεοχώρι, Λιβαδάκι και Ελαία, αλλά ήταν άμεση η επέμβαση των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών μέσων, τα οποία κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν πάρει διαστάσεις και γίνει απειλητική για τους γειτονικούς οικισμούς.

Μάλιστα, όπως είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιπεριφέρειαρχης, «δεν έβρεξε στην περιοχή όσο περιμέναμε, αλλά για καλή τύχη έβρεξε στο Νεοχώρι», προσθέτοντας ότι «η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει».

Στο μεταξύ, όπως προαναφέρθηκε, σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις και στη Μεγαλόπολη και συγκεκριμένα στις περιοχές Νεοχώρι και Ίσαρης, αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σταμάτησε την πορεία της φωτιάς.

