Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί έξω από μπαρ

Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 38χρονο στο κέντρο της πόλης.

Με τραύμα στο πόδι από πυροβολισμό βρέθηκε τα ξημερώματα ένας 38χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία που ειδοποιήθηκε για το συμβάν μετά από αναφορά για πυροβολισμό έξω από μπαρ, στο σημείο βρέθηκε και κάλυκας.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και ήδη έχει προχωρήσει σε προσαγωγές.

