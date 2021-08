Λασιθίου

Τροχαίο στην Ιεράπετρα: Νεαρός μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά

Σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο με έναν τραυματία.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Ιεράπετρα με ένα όχημα και μια μηχανή να συγκρούονται.

Το τροχαίο έγινε σε σημείο διασταύρωσης των δυο περιφερειακών δρόμων στις ελειοδεξαμενές. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η μηχανή συγκρούστηκε με το ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ο νεαρός οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ιεράπετρας. Ωστόσο δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Οι δυο επιβάτες του ΙΧ ήταν τουρίστες και είναι καλά στην υγεία τους. Βέβαια η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Η αστυνομία θα εξετάσει το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το ατύχημα.

