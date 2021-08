Σέρρες

Δολοφονία 20χρονου στις Σέρρες: Στη φυλακή ο 21χρονος - Το ξέσπασμα του πατέρα του θύματος (βίντεο)

Ομόφωνα προφυλακιστέος κρίθηκε ο 21χρονος που σκότωσε τον φίλο του. Το χρονικό του εγκλήματος.

Ομόφωνα κρίθηκε προφυλακιστέος ο 21χρονος που σκότωσε τον φίλο του στην τοπική κοινότητα Άνω Καμήλας Σερρών. Ο δράστης οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον Εισαγγελέα, ενώ η απόφαση για την προφυλάκισή του στηρίχθηκε στις ιδιαίτερα σκληρές πράξεις τους, αλλά και στο ότι θεωρήθηκε επικίνδυνος για την τέλεση νέων, αξιόποινων πράξεων.

Τραγική φιγούρα, ο πατέρας του 20χρονου θύματος, ο οποίος περίμενε έξω από τα δικαστήρια και μόλις είδε τον φερόμενο ως δράστη να βγαίνει, δεν άντεξε και ξέσπασε. «Το παιδί μου ρε» ήταν η φράση που ξεστόμιζε συνεχώς, ενώ φίλοι του, αλλά και αστυνομικοί, προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 21χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οπλοχρησία.

Το χρονικό

Ο κατηγορούμενος τα ξημερώματα της Τρίτης, επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο νεαρό φίλο του επειδή του πήρε την κοπέλα και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο δράστης επισκεπτόταν το χωριό της Άνω Καμήλας τακτικά μέσα στο μήνα, καθώς εκεί μένει ο παππούς του από την πλευρά της μητέρας του και έτσι γνωρίστηκε με τα παιδιά του χωριού.

Το μεσημέρι της Τρίτης η Αστυνομία κατάφερε και εντόπισε τον δράστη στο σημείο που κρυβόταν και τον συνέλαβε, μεταφέροντας τον στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών. Να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος του 20χρονου έχει ανεβάσει στα social media φωτογραφίες και βίντεο με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τον άτυχο νεαρό.

