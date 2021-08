Δωδεκανήσα

Ρόδος: “Του είπα να χωρίσουμε και πήγε να με σκοτώσει”

Τι υποστηρίζει η 36χρονη, την οποία αποπειράθηκε να δολοφονήσει ο σύζυγος της, μέσα στο σπίτι τους.

Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας έκανε χθες η 36χρονη αλλοδαπή σε βάρος του 47χρονου συζύγου της, ο οποίος στις αρχές του μήνα επιχείρησε να τη σκοτώσει στο σπίτι τους στην Ιαλυσό επειδή του ζήτησε να χωρίσουν.

Όπως είναι γνωστό, ο 47χρονος βρίσκεται ήδη στη φυλακή αφού μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ωστόσο χθες η 36χρονη δια του συνηγόρου της κ. Σταύρου Παναγιωτακόπουλου κίνησε τις απαιτούμενες διαδικασίες σε βάρος του.

Πιο συγκεκριμένα, η αλλοδαπή Αλβανικής καταγωγής υπέβαλλε δήλωση παράτασης υποστήριξης της κατηγορίας για τον 47χρονο στην αρμόδια δικαστική αρχή, και με το ίδιο έγγραφο αιτήθηκε να λάβει γνώση όλων των εγγράφων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.

Στην υπόθεση αυτή όλα ξεκίνησαν περίπου στις 11 παρά 20 το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιουλίου 2021 στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι στην Ιαλυσό. Τα δύο τους παιδιά δεν ήταν εκεί καθώς τα καλοκαίρια πηγαίνουν στους γονείς του 47χρονου στα Γιάννενα.

Όπως αναφέρει στην κατάθεση της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 36χρονη υπήρχαν προβλήματα στο γάμο τους εξαιτίας του ότι ο σύζυγος της καταναλώνει αρκετή ποσότητα αλκοόλ, ορισμένες φορές κάνει χρήση και ναρκωτικών ουσιών και δεν εργάζεται. Η ίδια είκοσι ημέρες πριν το τελευταίο περιστατικό ξεκαθάρισε στον 47χρονο ότι δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση, αλλά ούτε και τα παιδιά να βιώνουν όλα αυτά και πως θέλει να χωρίσουν.

Ωστόσο η 36χρονη δήλωσε ότι ο σύζυγος της εξακολουθούσε να μην το δέχεται και να δημιουργεί προβλήματα. Το πρώτο ενδοοικογενειακό επεισόδιο δημιουργήθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα στις 26 Ιουλίου 2021 που είχε και ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του και την παραπομπή του στη δικαιοσύνη. Μάλιστα, όταν αφέθηκε ελεύθερος για το πρώτο επεισόδιο του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της μη προσέγγισης της συζύγου του.

Ωστόσο το Σάββατο 31 Ιουλίου το βράδυ περίπου στις 11 παρά είκοσι η 36χρονη βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της όταν εμφανίστηκε ο σύζυγος της και της είπε πως θέλει να κάνουν ακόμη μία προσπάθεια. Η 36χρονη του είπε πως δεν θέλει και να μην της μιλάει διότι θα καλέσει την αστυνομία.

Τότε ο 47χρονος φέρεται να της είπε (σύμφωνα πάντα με την κατάθεση της συζύγου): «Αφού δε θα σε έχω εγώ, δε θα σε έχει κανένας» και έβγαλε ένα στιλέτο που είχε επάνω του και πήγε να της επιτεθεί. Η 36χρονη κατάφερε να πιάσει τη λεπίδα του στιλέτου, αφού προηγουμένως είχε τραυματιστεί ελαφρά στα χέρια.

Καθόλη τη διάρκεια του επεισοδίου η 36χρονη καλούσε σε βοήθεια και κατάφερε να βγει από την αυλή του σπιτιού, ενώ αμέσως μετά βγήκε και ο 47χρονος, ο οποίος αφού πήρε το μηχανάκι του, προσπάθησε να πάει κατά επάνω στην σύζυγο του, εκείνη τον απέφυγε και εν συνεχεία τράπηκε σε φυγή με το όχημα του.

Η 36χρονη επέστρεψε σπίτι της και κλείδωσε αλλά λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε ο 47χρονος ο οποίος κατάφερε να μπει στο σπίτι από ένα μικρό παράθυρο και αφού πήρε ένα μαχαίρι κουζίνας άρχισε να την κυνηγάει και της προκάλεσε τραυματισμό στο αριστερό χέρι, στη δεξιά πλευρά της κοιλιακής της χώρας και στην πλάτη. Η 36χρονη δήλωσε στην κατάθεση της, πως του φώναζε ότι την έχει χτυπήσει και πως θα αφήσει τα παιδιά του ορφανά όμως εκείνος φέρεται να έλεγε: «Δεν με νοιάζει θα σε σκοτώσω»!

Η 36χρονη κατήγγειλε πως ο σύζυγος της προσπάθησε να την καρφώσει με το μαχαίρι στην κοιλιά και στο λαιμό αλλά εκείνη κατάφερε να τον αποφύγει, μάλιστα κάποια στιγμή μπήκε κάτω από το κρεβάτι για να κρυφτεί, αλλά ο 47χρονος το αναποδογύρισε και άρχισε πάλι να τη χτυπάει!

Η 36χρονη είπε πως τελικά τις φωνές της άκουσαν οι γείτονες οι οποίοι και φώναζαν πως θα φωνάξουν την αστυνομία καταφέρνοντας να του αποσπάσουν την προσοχή και έτσι εκείνη κατάφερε να βγει έξω. Στο μεταξύ είχε έρθει και η αστυνομία, η οποία και τον συνέλαβε, ενώ η 36χρονη μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 47χρονος είχε ετοιμάσει σημείωμα προς τα παιδιά του όπου τους έλεγε ότι δεν ήθελε να χωρίσουν με τη μητέρα τους, πως τα αγαπάει και διάφορα άλλα για την περιουσία του.

Σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία, παραβίαση περιοριστικών όρων και απειλή σε βάρος συζύγου.

Συνοδευόμενος από τη συνήγορο του κα. Αγγέλα Καρακατσάνη, ο 47χρονος στις 3 Αυγούστου προσήχθη ενώπιον της ανακρίτριας Ρόδου για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 47χρονος ισχυρίστηκε ότι πάσχει από ψυχική ασθένεια για την οποία μάλιστα ελάμβανε αγωγή αρκετά χρόνια, όμως τους τελευταίους μήνες πριν το επεισόδιο την είχε σταματήσει. Εκεί απέδωσε και την έκρηξη που είχε σε βάρος της συζύγου του το βράδυ το Σαββάτου 31 Ιουλίου 2021. Ο ίδιος είχε πει πως όλα ξεκίνησαν όταν η 36χρονη του ζήτησε να χωρίσουν και εκείνος σκέφτηκε πως θα του έπαιρνε τα παιδιά.

Ο 47χρονος δήλωσε και πρώην χρήστης ηρωίνης την οποία όπως είπε έχει σταματήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Όλα αυτά του «θόλωσαν» το μυαλό και έγιναν όλα αυτά που του καταλογίζονται, τα οποία όμως ισχυρίστηκε πως «δεν τα θυμάται» και πως έχει «κενό» μνήμης.

Ο 47χρονος είπε στην απολογία του στην ανακρίτρια ότι έχει μετανιώσει για τις πράξεις του, ότι λυπάται και ζήτησε συγγνώμη, ενώ δήλωσε πως είναι πρόθυμος ακόμη και να φύγει από τη Ρόδο προκειμένου να μην ενοχλήσει ξανά τη σύζυγο του.

Ωστόσο οι ισχυρισμοί του αυτοί δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακρίτρια και έτσι ο 47χρονος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη και των δύο προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Πηγή: rodiaki.gr

