Σέρρες: Πολύνεκρο τροχαίο - Διαλύθηκαν τα αυτοκίνητα (βίντεο)

Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Ηλιωκόμης – Νέας Μπράφας στις Σέρρες

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα προκλήθηκε έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Ηλιωκόμης – Νέας Μπράφας του δήμου Σερρών το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το grtimes, από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ ακόμη τέσσερις έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 17:00 μ.μ.

Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα ο΄ποία όπου μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία των Σερρών, Καβάλας και Δράμας.

