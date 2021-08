Ηράκλειο

Ηράκλειο: Σύλληψη για ασέλγεια

Τι υποστηρίζει η καταγγέλlουσα τουρίστρια που μετέβη στο ΑΤ της περιοχής όπου περνά τις διακοπές της.

Στα χέρια της αστυνομίας "έπεσε" Γερμανός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος τουρίστριας, σε τουριστική περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24 και με βάση τα όσα κατήγγειλε η τουρίστρια, ο Γερμανός την οδήγησε στο ξενοδοχείο που διαμένει και της άγγιξε τα γεννητικά της όργανα χωρίς τη θέληση της.

Η γυναίκα έχει καταγωγή από την Ολλανδία.

