Χανιά

Τραγωδία στα Χανιά: 48χρονος καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του

Με τραγικό τρόπο έχασε την ζωή του ένας 48χρονος όταν τον καταπλάκωσε το ίδιο του το αυτοκίνητο.

Ένας άνδρας ηλικίας 48 ετών, έχασε την ζωή του σήμερα το πρωί, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καταπλακώθηκε από το αγροτικό αυτοκίνητο του.

Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Αζωγυρές του δήμου Καντάνου - Σελίνου, στα Χανιά, όπου και διέμενε ο άτυχος άνδρας.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησε το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Καντάνου, ενώ για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργείται προανάκριση.

Ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί αν «έλυσε» το χειρόφρενο του οχήματος ή αν ο 48χρονος είχε σταθμεύσει σε κακό σημείο το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να ντελαπάρει.

