Σέρρες - Πολύνεκρο τροχαίο: κατέληξε τραυματίας

Αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που συγκλόνισε τις Σέρρες.

Ακόμη ένα θύμα προστίθεται στον θλιβερό απολογισμό του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στις Σέρρες.

Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν συγκρούστηκαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα στη διασταύρωση της Νέας Μπάφρας με την Ηλιοκώμη.

Από τη σύγκρουση, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και τέσσερις τραυματίστηκαν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία των Σερρών, της Δράμας και της Καβάλας.

Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα κατέληξε ένας από τους τραυματίες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο τραγικός απολογισμός.

