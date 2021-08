Λασιθίου

Κρήτη - επίθεση σε μετανάστες: δικογραφία σε βάρος επτά Ελλήνων

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης προχώρησε η ΕΛΑΣ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Εξιχνιάστηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγίου Νικολάου, η υπόθεση επίθεσης σε βάρος αλλοδαπών εργατών, στο Λασίθι της Κρήτης.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες επτά Έλληνες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, απογευματινές ώρες της Τετάρτης 11 Αυγούστου 2021, οι δράστες επιτέθηκαν σε δύο οικίες, όπου διέμεναν συνολικά δεκατρείς αλλοδαποί, στους οποίους προκάλεσαν σωματικές βλάβες, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και προξένησαν φθορές σε έπιπλα των οικιών, ενώ αποχωρώντας πυροβόλησαν πέντε φορές στον αέρα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Νωρίτερα τα θύματα της επίθεσης δέχθηκαν να καταθέσουν στις Αρχές τα όσα έζησαν. Όπως ανέφεραν, οι δράστες πυροβολούσαν και τους χτυπούσαν με απίστευτο μένος, ακόμα και στο κεφάλι. Εκείνοι ούρλιαζαν, προσπαθούσαν να αμυνθούν και να προστατευθούν, όμως οι δράστες απτόητοι, έσπαγαν, γρονθοκοπούσαν, κλωτσούσαν, με ειρωνείες και απειλές.

