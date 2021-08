Εύβοια

Εύβοια: φωτιά στην Κάρυστο

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στο νότιο τμήμα της Εύβοιας στα Μεσοχώρια της Καρύστου.

Στην ίδια περιοχή υπήρχε πυρκαγιά και πριν από δύο μέρες και μέχρι στιγμής δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για νέα πυρκαγιά ή για κάποια επικίνδυνη αναζωπύρωση.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται εκεί και επιχειρούν ωστόσο όμως μεταφέρονται και άλλες δυνάμεις από τη Βόρειο Εύβοια προς την Κάρυστο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία οι άνεμοι στην περιοχή είναι πολύ ισχυροί, φτάνουν και τα 8 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των πυροσβεστών αλλά και των κατοίκων για κατάσβεση της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετριές στη Νότια Εύβοια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 12 οχήματα ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2021





