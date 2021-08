Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Εκκένωση χωριών (βίντεο)

Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στα Μεσοχώρια. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε, το μεσημέρι του Σαββάτου, στα Μεσοχώρια Ευβοίας.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα, κινητοποιήθηκαν άμεσα. Ωστόσο, οι πολύ ισχυροί άνεμοι, η ένταση των οποίων φθάνει ακόμη και τα 8 μποφόρ, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επί τόπου έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ μεταφέρονται επιπλέον δυνάμεις από το βόρειο τμήμα του νησιού.

Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι να απομακρυνθούν από την περιοχή που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο της φωτιάς, για προληπτικούς λόγους.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στα #Μεσοχώρια Εύβοιας εκκενώστε τώρα προς #Νέα Στύρα



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 14, 2021

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ που δημοσιοποίησε το evima.gr

Εν τω μεταξύ, επικοινωνία με τον επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της βόρειας Εύβοιας, Σταύρο Μπένο, είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε στον κ. Μπένο «την αμέριστη υποστήριξή της στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει», σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Προεδρίας. Επιπλέον, «συζήτησε μαζί του για την επόμενη ημέρα και τα σχέδια ανάπλασης».

