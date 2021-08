Κορινθία

Φωτιά στην Αρχαία Κόρινθο (εικόνες)

Άμεση η επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Αρχαία Κόρινθο.

Επί τόπου έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Δόθηκε και εντολή εκκένωσης του οικισμού Σολομός...

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στον #Σολομό Κορινθίας εκκενώστε τώρα προληπτικά προς #Χιλιομόδι



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 14, 2021

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

