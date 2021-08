Ηράκλειο

Κρήτη: Δραματική διάσωση κοριτσιού από ναυαγοσώστη (βίντεο)

Μάχη με τα κύματα έδωσε ο ναυαγοσώστης για να βγάλει από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα το κοριτσάκι.

Μετά το 10χρονο αγόρι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, άλλη μια δύσκολη διάσωση έλαβε χώρα στην περιοχή των Μαλίων.

Οι άνεμοι στην περιοχή σήμερα, εντάσεως 7 μποφόρ, καθιστούσαν ιδιαίτερα επικίνδυνη τη θάλασσα. Σε ένα φαινομενικά “νεκρό” σημείο της παραλίας, έπεσε στην αντίληψη του επόπτη ναυαγοσωστών της σχολής “Ωκεανίς”, Γιάννη Σταμαθιουδάκη, ότι ένα 10χρονο κορίτσι φώναζε για βοήθεια την στιγμή που ο πατέρας του ήταν δίπλα, αλλά δεν μπορούσε να την πλησιάσει, με τα κύματα να τους χωρίζουν και να παρασύρουν το μικρό κορίτσι βαθιά στην θάλασσα.

Χωρίς να χάσει καιρό, ο ναυαγοσώστης βούτηξε με αυταπάρνηση στην θάλασσα, κατάφερε να πλησιάσει και να βγάλει έξω ασφαλές το ανήλικο κορίτσι.

