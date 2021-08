Μαγνησία

Βόλος: Προσπάθησε να αυτοκτονήσει πάνω από τον τάφο του συζύγου της

Δραματική ιστορία στον Βόλο. Η 65χρονη έχει "χάσει" και τον γιό της.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε κοιμητήριο της ευρύτερης περιοχής του Βόλου. Μία γυναίκας ηλικίας 65 ετών πήρε χάπια προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της. Ευτυχώς, η απελπισμένη γυναίκα έγινε αντιληπτή και την παρέλαβε άμεσα πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με μάρτυρες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής. Απέσπασε την προσοχή επισκεπτών του Κοιμητηρίου. Η γυναίκα φαινόταν να είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, ενώ σε κάποια στιγμή φάνηκε να την εγκαταλείπουν οι δυνάμεις της.

Τρομοκρατημένοι πολίτες κάλεσαν το ΕΚΑΒ Βόλου. Ζητούσαν άμεσα βοήθεια για να σωθεί η απελπισμένη γυναίκα. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που προσέτρεξε για βοήθεια παρέλαβε τη γυναίκα με τις αισθήσεις της και τη διακόμισε στο Αχιλλοπούλειο.

Η 65χρονη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όπου της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες. Ολοι οι γιατροί έπεσαν πάνω της προκειμένου να τη βοηθήσουν. Ευτυχώς, κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Η 65χρονη παρέμεινε στη συνέχεια στο Αχιλλοπούλειο για λόγους πρόληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη έχασε τον σύζυγό της πριν από μερικούς μήνες, τον Μάρτιο, γεγονός που της στοίχισε πάρα πολύ.

Είναι μία ταλαιπωρημένη γυναίκα, που έχει βιώσει τον πόνο πένθους και ως μητέρα. Πριν αρκετά χρόνια είχε χάσει τον γιο της, γεγονός που όπως είναι φυσικό δεν μπορεί να ξεχάσει ακόμη και σήμερα.

Το νέο «χτύπημα» τη βρήκε σε ήδη επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα να λυγίσει και να παρουσιάσει μία στιγμή αδυναμίας.

Στη χθεσινή επίσκεψή της στο κοιμητήριο δεν άντεξε από τη συναισθητική φόρτιση. Δίπλα στον τάφο του συζύγου της, που ήταν πάντοτε δίπλα της στις δύσκολες στιγμές και την υποστήριζε όλα αυτά τα χρόνια, προσπάθησε να βάλει τέλος της ζωής και ευτυχώς ήταν πολύ τυχερή, καθώς έγινε γρήγορα αντιληπτή. Ο κόσμος κινητοποιήθηκε άμεσα για να τη βοηθήσει, ενώ και το ΕΚΑΒ προσέτρεξε στο σημείο χωρίς καμία καθυστέρηση.

