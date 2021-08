Κέρκυρα

Φωτιά στην Κέρκυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες έχει παραδοθεί πευκόφυτη έκταση

Σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην περιοχή των Σιναράδων στην Κέρκυρα, ξέσπασε φωτιά λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τις επίγειες δυνάμεις συνέδραμαν τα δύο αεροσκάφη τύπου PZL που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

Η φωτια τέθηκε υπό έλεγχο μετα απο 3 ώρες...

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αρχαία Κόρινθο (εικόνες)

Κορονοϊός – Εξαδάκτυλος: Ο ιός θα μας “συναντήσει” όλους

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου