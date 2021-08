Κορινθία

Φωτιά στο Λουτράκι (βίντεο)

Νέα εστία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, το απόγευμα του Σαββάτου.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε, το απόγευμα του Σαββάτου, σε δασική έκταση κοντά σε σπίτια στην περιοχή του Λουτρακίου, χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη συμβολή δύο Canadair που πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις.

Επί τόπου επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Πηγή: Korinthostv.gr

Εν τω μεταξύ, γεμάτη σκουπίδια και πλαστικά ήταν - σύμφωνα με το ρεπορτάζ του hlektra.gr - η περιοχή από όπου ξεκίνησε νωρίτερα η φωτιά στην Αρχαία Κόρινθο. Τα ερωτηματικά, ωστόσο, παραμένουν για το πώς ξεκίνησε και αν ήταν από αμέλεια ή από πρόθεση.

Πηγή: hlektra.gr

Για προληπτικούς λόγους, οι κάτοικοι του χωριού Σολομός ενημερώθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή, μέσω μηνύματος του “112”.

