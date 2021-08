Κυκλάδες

Μήλος: Ήρωας λιμενικός έσωσε δύο νεαρούς

Δεν δίστασε να πέσει στα μανιασμένα κύματα για να βοηθήσει τους δύο κολυμβητές.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από το Υπ. Ναυτιλίας, το απόγευμα του Σαββάτου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Μήλου, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για δύο κολυμβητές σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή ”Σαρακήνικο” της Μήλου.

Άμεσα, ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσαν περιπολικό αυτοκίνητο του Λιμενικού από ξηράς, δύο παραπλέοντα σκάφη, καθώς και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ..

Οι δύο κολυμβητές εντοπίστηκαν στη θάλασσα, σε απόσταση δέκα μέτρων από την ακτή, σε απόκρημνο και βραχώδες σημείο, αδυνατώντας να προσεγγίσουν στην ξηρά, συνεπεία δυσμενών καιρικών συνθηκών και έντονου κυματισμού.

Ένας λιμενικός βούτηξε στην θάλασσα και προσέγγισε τους δύο νεαρούς, καταφέρνοντας να τους βοηθήσει να βγουν στη στεριά.

Οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 17 ετών, καλά στην υγεία τους, παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μήλου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Μήλου.

Πηγή: cyclades24.gr





