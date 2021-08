Κυκλάδες

Δεκαπενταύγουστος - Τήνος: Με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός της Παναγίας (εικόνες)

Με μάσκες και αποστάσεις το προσκύνημα. Από τη Νίκη Κεραμέως η ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο του Καταδρομικού "Έλλη".

Με λαμπρότητα και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τον κορονοϊό ολοκληρώθηκε ο εορτασμός για την Κοίμηση της Θεοτόκου στην Τήνο.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής 15 Αυγούστου τελέσθηκε η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμου.

Ακολούθως, έγινε η ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο του Καταδρομικού "Έλλη" από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης που φέτος ήταν η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, και την στρατιωτική ηγεσία, σε συνδυασμό με τιμητικούς κανονιοβολισμούς.

Επίσης, τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές Κυκλάδων, Νίκος Συρμαλένιος και Φίλιππος Φόρτωμας, ο αντιπεριφερειάρχης, Μάρκος Δαδάος, ο δήμαρχος Τήνου Ιωάννης Σιώτος και άλλοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορέων.

“Να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας η Παναγία, η Μητέρα μας, να θεραπεύσει γρήγορα τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται ακόμα στο νοσοκομείο ταλαιπωρημένοι από τον κορωνοϊό”. Eυχόμαστε γρήγορα να φύγει μακριά από την ζωή μας και την πατρίδα μας αυτός ο κίνδυνος, και να βρούμε όλοι την ζωή μας όπως ήταν”, ανέφερε ο Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος.

Πηγή: mykonosvoice.gr

