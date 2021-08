Κιλκίς

Κιλκίς: νεκρός 25χρονος σε τροχαίο

Ο νεαρος οδηγός του οχήματος και ακόμη δύο νέοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, σε τροχαίο δυστύχημα, ένα 25χρονο αγόρι.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 07:00 σήμερα το πρωί, στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γουμένισσας – Πολυκάστρου, στον δρόμο από Στάθη για Γοργόκοπη, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος και επέβαιναν άλλα τρία αγόρια ηλικίας 24, 25 και 26 ετών, εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και προσέκρουσε σε δένδρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 25χρονου επιβάτη του οχήματος και τον τραυματισμό των άλλων τριών ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφεραν του τραυματίες στο νοσοκομείο του Κιλκίς, ενώ κλήθηκε και κλιμάκιο της Πυροσβεστική Υπηρεσίας Γουμένισσας προκειμένου να απεγκλωβίσει τα άτομα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γουμένισσας.

