Ροδόπη

Φωτιά στην Νυμφαία

Άμεση η κινητοποίηση επίγειεων και εναέρων δυνάμεων για την κατάσβεση της.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου στην Νυμφαία, στην Κομοτηνή.

Στην κατάσβεση της φωτιάς, σε πευκόφυτη δασική έκταση στην Νυμφαία, συμμετέχουν 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα, καθώς και τέσσερα πεζοπόρα τμήματα απο πυροσβέσρες.

Συνδράμουν προσωπικό με υδροφόρες και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ρίψεις νερού γίνονται από αέρος από ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νυμφαίας στην Κομοτηνή. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2021

