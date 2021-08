Ιωάννινα

Φωτιά στα Ιωάννινα

Οι φλόγες πλησιάζουν πτηνοτροφικές μονάδες.

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 5 το απόγευμα στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων σε χορτολιβαδική, κοντά σε περιοχή όπου βρίσκονται πτηνοτροφικές μονάδες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ αναμένεται και η συμβολή ελικοπτέρου.

