Μαγνησία

Κορονοϊός - Βόλος: σε αναστολή εργασίας ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε γηροκομείο

Σε επ’ αόριστον αναστολή εργασίας τίθενται από σήμερα, Δευτέρα, 16 Αυγούστου οι εργαζόμενοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που δεν εμβολιάζονται κατά του κορονοϊού.

Σε επ’ απόριστον αναστολή τέθηκαν 10 εργαζόμενοι στο Γηροκομείο του Βόλου, καθώς δεν είχαν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, όπως προβλέπεται από νομοθετική ρύθμιση, βάσει της οποίας το σύνολο του προσωπικού των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, θα πρέπει να έχει λάβει την α΄ δόση ή τη μοναδική δόση εμβολίου έως και 16.08.2021.

Η διοίκηση του ιδρύματος είχε κάνει γνωστή τη θέση της ότι θα προχωρούσε στην πλήρωση των θέσεων, όσων εργαζομένων αρνούνταν τον εμβολιασμό, οπότε σήμερα και για να αντιμετωπίσει την κατεπείγουσας κατάσταση λαμβάνοντας υπόψιν την συνολική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και δυνάμει της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων νοσηλευτών, γενικών καθηκόντων και μαγείρων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με έδρα τον Βόλο.

Στο μεταξύ σήμερα έχουν στάση εργασίας οι υγειονομικοί στον Βόλο για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στις 12.30 έξω από το Νοσοκομείο του Βόλου.

ΠΟΕΔΗΝ: η κυβέρνηση να αναστείλει τον νόμο

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά από την κυβέρνηση να αναστείλει τον νόμο, διαφορετικά, όπως τονίζει, αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη που θα ανασταλούν η λειτουργία ζωτικών υπηρεσιών των νοσοκομείων στην κορύφωση του 4ου κύματος της πανδημίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ:

Την Παρασκευή 13/8/2021 εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση στην οποία καθορίζονται τα νοσήματα εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού και του προσωπικού προνοιακών μονάδων. Η εφαρμογή του νόμου της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τις προνοιακές μονάδες άρχεται σήμερα και για τους υπαλλήλους των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και ΕΚΑΒ σε 15 ημέρες. Η Υπουργική Απόφαση ορίζει ότι εντός τριών εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις του προσωπικού εξαίρεσης από τον εμβολιασμό συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά παραστατικά. Πως είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου που οι ιατροί των συγκεκριμένων παθήσεων δεν κάνουν ιατρεία;

300 συνάδελφοι των προνοιακών μονάδων υπέβαλλαν ήδη αίτηση στις Επιτροπές χωρίς να γνωρίζουν την διαδικασία, χωρίς ιατρικά πιστοποιητικά πιστεύοντας ότι θα εξεταστούν από τις ίδιες τις υγειονομικές Επιτροπές, αφού ο νόμος δεν το ξεκαθάρισε. Οι αιτήσεις αυτές με βάση την υπουργική απόφαση θα απορριφτούν ως απαράδεκτες ακόμα κι αν οι συνάδελφοι εμπίπτουν στις κατηγορίες νοσημάτων που αναφέρονται. Πολλές προνοιακές μονάδες που η αναστολή καθηκόντων άρχεται σήμερα χωρίς να έχει γίνει καταγραφή του ανεμβολίαστου προσωπικού, χωρίς να έχει γίνει καμία διαδικασία αναπλήρωσης του προσωπικού που θα τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.

Οι ανεμβολίαστοι συνάδελφοι αιτούνται από τις προνοιακές μονάδες κανονική άδεια και οφειλόμενα ρεπό που είναι εκατοντάδες και η υπηρεσία αρνείται να τα χορηγήσει επικαλούμενες υπηρεσιακές ανάγκες. Πως είναι λοιπόν δυνατόν να λειτουργήσουν τις επόμενες ημέρες χωρίς το προσωπικό αυτό; Ίδιες προθεσμίες εξαίρεσης του εμβολιασμού ισχύουν και για το προσωπικό των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ΕΚΑΒ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανεμβολίαστων υγειονομικών υπαλλήλων είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου και να μην εμβολιαστεί. Αρκετοί συνάδελφοι εμβολιασμένοι δεν θα καταθέσουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης. Οι υγειονομικοί, εμβολιασμένοι και μη, τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας και δεν κινδυνεύουν οι ασθενείς.

Ο εν λόγω νόμος δεν θα βοηθήσει καθόλου την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, δίνοντας λάθος μήνυμα στην κοινωνία αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Το 90% του υγειονομικού προσωπικού που είναι εμβολιασμένο ή διαθέτει πιστοποιητικό νόσησης εξασφαλίζει υψηλό δείκτη υγειονομικής προστασίας. Ζητάμε από την κυβέρνηση να αναστείλει τον νόμο, διαφορετικά αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη που θα ανασταλούν η λειτουργία ζωτικών υπηρεσιών των νοσοκομείων στην κορύφωση του 4ου κύματος της πανδημίας.

Πηγή: ertnews.gr

