Τροχαίο - Κιλκίς: Νεκρός και ο 24χρονος οδηγός

Τραγωδία από το τροχαίο δυστύχημα, νωρίς το πρωί, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γουμένισσας – Πολυκάστρου, στον δρόμο από Στάθη για Γοργόκοπη.

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος και επέβαιναν άλλα τρία αγόρια ηλικίας 24, 25 και 26 ετών, εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και προσέκρουσε σε δένδρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 25χρονου επιβάτη του οχήματος και τον τραυματισμό των άλλων τριών ατόμων.

Εχθές το βράδυ, κατέληξε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου νοσηλευόταν και ο 24χρονος οδηγός του οχήματος.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Γουμένισσας.

