Αργολίδα

Ναύπλιο: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κατάστημα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρελή πορεία διέγραψε το όχημα, που κατέληξε μέσα στο κατάστημα.

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η οδός Κύπρου στο Ναύπλιο καθώς ένα ΙΧ αυτοκίνητο τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Αυγούστου αφού διέγραψε μια τρελή πορεία προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κατάστημα ηλεκτρικών.

Σύμφωνα με τις «Αργολικές Ειδήσεις», ήταν 3 το πρωί της Δευτέρας όταν ο νεαρός οδηγός ενός οχήματος που εκινείτο στην οδό 25ης Μαρτίου με κατεύθυνση από την Πυροσβεστική προς της Ενδεκάτη, στο ύψος της Λαϊκής Αγοράς, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σταθμευμένα οχήματα στην οδό Κύπρου που βρίσκονταν μπροστά από κατάστημα ηλεκτρικών ειδών.

Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση όπου ένα από τα σταθμευμένα οχήματα μπήκε στο κατάστημα ηλεκτρικών προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Από το τροχαίο δεν υπάρχει αυτή την στιγμή πληροφορία για τραυματία ενώ έρευνα για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.

Πηγή: notospress.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - σχολεία: τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι αλλαγές

Προϋπολογισμός: “βουτιά” στα έσοδα τον Ιούλιο

Κορονοϊός - Βόλος: σε αναστολή εργασίας ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε γηροκομείο