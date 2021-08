Ρεθύμνου

Κρήτη: ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο

Το δυστύχημα έγινε στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Πανόρμου.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική οδό στο ρεύμα από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο στο ύψος Πανόρμου μετά από εκτροπή επιβατικού αυτοκινήτου με δύο επιβαίνοντες για άγνωστους προς το παρόν λόγους.

Το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 44χρονου ο οποίος και κατέληξε τελικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λόγω κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και εσωτερικής αιμορραγίας.

Ο συνοδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και εκείνος αλλά σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς παρά τους τραυματισμούς που φέρει δεν κινδυνεύει η ζωή του.

