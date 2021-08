Σάμος

Σάμος: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών - Κατασχέθηκε ιστιοφόρο

Ο συλληφθείς μετέφερε με ιστιοφόρο αλλοδαπούς που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Δέκα αλλοδαπούς, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, μετέφερε με ιστιοφόρο σκάφος ένας 33χρονος Ουκρανός που εντοπίστηκε από το Λιμενικό Σώμα και συνελήφθη στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Σάμου.

Το ιστιοφόρο με όνομα “DOUCEMENT”, σημαίας Ολλανδίας, ακινητοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών της οικείας Λιμενικής Αρχής προέκυψε ότι επί του σκάφους επέβαιναν μαζί με τον 33χρονο που στερείτο ταξιδιωτικών εγγράφων, ακόμη 10 αλλοδαποί, που επίσης στερούνταν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Το ιστιοφόρο κατέπλευσε, συνοδεία του σκάφους το Λιμενικού, στο λιμένα Μαλαγαρίου Σάμου, όπου αποβιβάστηκαν οι επιβαίνοντες, ενώ ο 33χρονος συνελήφθη για παράνομη είσοδο στη χώρα και διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών.

Από τη λιμενική αρχή Σάμου κατασχέθηκε το ιστιοφόρο, ένα βοηθητικό σκάφος (tender) μαζί με εξωλέμβιο κινητήρα, ένα κινητό τηλέφωνο, δύο συσκευές ανίχνευσης γεωγραφικού στίγματος, καθώς και το χρηματικό ποσό.

