Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια

Η φωτιά μαίνεται σε δύσβατη περιοχή στην οποία επιχειρούν εναέρια μέσα.

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Τρουπί στην Εύβοια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι, πιθανότατα από αναζωπύρωση στο σημείο όπου είχε σταματήσει ακριβώς πριν από 2 μέρες.

Όπως είπε ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, στο έκτακτο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η φωτιά μαίνεται σε δύσβατο σημείο, στο οποίο δεν μπορούν να επιχειρήσουν επίγειες δυνάμεις και για το λόγο αυτό όλες οι ελπίδες για την κατάσβεση της εναπόκεινται στα εναέρια μέσα που επιχειρούν στην περιοχή.

