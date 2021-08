Καβάλα

Καβάλα: Φωτιά στους Αντιφιλίππους (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή των Αντιφιλίππων του δήμου Παγγαίου, κοντά στην είσοδο του οικισμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και εναέρια μέσα που κάνουν συνεχείς ρίψεις προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Στην περιοχή δεν υπάρχουν κατοικίες που να κινδυνεύουν από πιθανή επέκταση της πυρκαγιάς.

