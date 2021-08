Εύβοια

Αλιβέρι: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου από αθλητή των πολεμικών τεχνών

Στο νοσοκομείο κατέληξε το θύμα. Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η επίθεση.

Σοκαριστικό περιστατικό ωμής βίας, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Αλιβέρι, όπου 15χρονος κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Αρκετοί είναι οι νεαροί, που μαζεύονται ως παρέες και περνάνε τον χρόνο τους στον Κάραβο Αλιβερίου. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας, ο 15χρονος μαζί με την παρέα του βρίσκονταν εκεί, όταν για άγνωστο λόγο δέχθηκε επίθεση από έναν 21χρονο κάτοικο της ίδιας περιοχής.

Ο ενήλικος νταής αρχικά χτύπησε με κλωτσιά τον ανήλικο στο στήθος, ενώ λίγο αργότερα τον έπιασε και τον πέταξε με όλη του την δύναμη στο έδαφος, με αποτέλεσμα ο νεαρός μαθητής να χτυπήσει στο πεζοδρόμιο.

Ο 21χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κάτοχος μαύρης ζώνης πολεμικών τεχνών, αποχώρησε από το σημείο, αφήνοντας τον 15χρονο να αιμορραγεί. Άμεσα οι συνομήλικοι του θύματος κάλεσαν τους γονείς του για να αναφέρουν το περιστατικό, ενώ λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, φέροντας βαριά τραύματα στο κεφάλι.

Ο νεαρός μαθητής λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου και νοσηλεύθηκε μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Οι γονείς του θύματος επισκέφθηκαν το Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου, όπου κατέθεσαν μήνυση ενώ το περιστατικό διερευνάτε από τις Αρχές.

