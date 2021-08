Σέρρες

Απάτες: η γυναίκα που κατηγορείται ότι άρπαξε 127000 ευρώ (εικόνες)

Τα στοιχεία και φωτογραφίες της έδωσε στην δημοσιότητα η Αστυνομία. Ανυποψίαστοι πολίτες φέρονται να έπεσαν θύματα της γυναίκας. Παρουσιαζόταν με διάφορες ιδιότητες, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και φωτογραφία 50χρονης που είχε συλληφθεί στις αρχές του μήνα στις Σέρρες, με την κατηγορία ότι προσποιούμενη άλλοτε τη δικηγόρο κι άλλοτε την υπάλληλο του ΣΔΟΕ εξαπάτησε δεκάδες ανυποψίαστα άτομα, από τα οποία απέσπασε με διάφορα προσχήματα ποσό άνω των 125.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, «Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αποσκοπεί στον εντοπισμό και άλλων περιπτώσεων απάτης που τελέστηκαν από την παραπάνω ημεδαπή και δεν έχουν καταγγελθεί, στην αποτροπή τέλεσης νέων, αλλά και στην εν γένει προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ευάλωτων και ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 23210-90805 και 23210-90909 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας».

