Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ληστές έστειλαν λαχειοπώλη στο νοσοκομείο

Τραυματίστηκε στην διάρκεια της επίθεσης ο άτυχος λαχειοπώλης, που έπεσε θύμα των ληστών.

Θύμα ληστείας έπεσε το μεσημέρι της Τρίτης ένας λαχειοπώλης στην περιοχή του Πανοράματος, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο ίδιος στις Αρχές, λίγο μετά τις 15:00, του επιτέθηκαν δύο άτομα.

Με τη χρήση σωματικής βίας του άρπαξαν την τσάντα με τα λαχεία που είχε μαζί του.

Στη συνέχεια τα άτομα τράπηκαν σε φυγή.

Ο λαχειοπώλης τραυματίστηκε ελαφρά κατά την σε βάρος του επίθεση και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

