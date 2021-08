Κυκλάδες

Μύκονος: Ελεύθερος αφέθηκε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς

Με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος ο δήμαρχος Μυκόνου, ο οποίος είχε συλληφθεί νωρίτερα με αυτόφωρη διαδικασία.

Ελεύθερος αφέθηκε κατόπιν εντολής του εισαγγελέα Σύρου, ο δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς, ο οποίος είχε συλληφθεί νωρίτερα με την αυτόφωρη διαδικασία έξω από το Δημαρχείο, μετά από μήνυση επιχειρηματία.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από διαμαρτυρίες πολιτών για τους φράχτες και τους φοίνικες που - όπως καταγγέλουν - είχε τοποθετήσει επιχειρηματίας από το Καλό Λιβάδι, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων στην παραλία.

Η δημοτική Αρχή είχε δώσει πενθήμερη προθεσμία στον επιχειρηματία ώστε να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Η προθεσμία, όμως, τα ξημερώματα παρήλθε και λίγο μετά τις 03:00 μπουλντόζα του δήμου Μυκόνου, παρουσία του δημάρχου και αντιδημάρχων, εμφανίστηκε στο σημείο και γκρέμισε τις κατασκευές.

Σύμφωνα με το Mykonos Voice, διαπιστώθηκε πως ο δήμαρχος είχε στην κατοχή του όλα τα νόμιμα έγγραφα αλλά και τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, που ομόφωνα ήταν υπέρ της κίνησης αυτής.

